Chandrayaan-3 ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, पूरा हुआ धरती के ऑर्बिट का चक्कर, अंतरिक्ष यात्रा पर निकलने को तैयार

Chandrayaan-3 News : भारत की धरती से चंद्रमा यात्रा पर निकले चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) ने आज (25 जुलाई 2023) को अंतिम कक्षा-उत्थान प्रक्रिया को अंजाम दिया है। इस बारे में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) जानकारी देते हुए कहा है कि अब यह समाप्त हो गया तो अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर प्रवेश के लिए खुद को संरेखित कर लेगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 जुलाई 2023 की दोपहर 2 से 3 बजे के बीच आखिरी बार चंद्रयान-3 का ऑर्बिट बदला गया। यह पांचवां अर्थ बाउंड ऑर्बिट मैन्यूवर था। इसके बाद चंद्रयान-3 को सीधे चंद्रमा की ओर जाने वाले हाइवे पर भेजा जाएगा। चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3) इस समय 71351 किलोमीटर वाली एपोजी और 233 किलोमीटर वाली पेरीजी की ऑर्बिट में घूम रहा है। अब इसे बढ़ाकर 127609 km x 236 km किया गया है।

Chandrayaan-3 Mission:

The orbit-raising maneuver (Earth-bound perigee firing) is performed successfully from ISTRAC/ISRO, Bengaluru.

The spacecraft is expected to attain an orbit of 127609 km x 236 km. The achieved orbit will be confirmed after the observations.

The next… pic.twitter.com/LYb4XBMaU3

— ISRO (@isro) July 25, 2023