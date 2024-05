Kedarnath Dham : 20 कुंतल फूलों से सजाया गया मंदिर,कल सुबह शुभ लग्न पर सात बजे खोल दिए जाएंगे कपाट

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम (Kedarnath Dham) के कपाट कल शुक्रवार सुबह शुभ लग्न पर सात बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर को बीस कुंतल फूलों से सजाया गया है। देर शाम तक केदारनाथ धाम (Kedarnath Dham) में छह हजार से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जबकि अभी भी पैदल रास्ते पर श्रद्धालुओं का आवागमन जारी है

गुरुवार को सुबह सात बजे गौरीकुंड में मां गौरी माई मंदिर (Maa Gauri Mai Temple) में भगवान केदारनाथ (Lord Kedarnath) की विशेष पूजा-अर्चना की गई। पुजारी शिव शंकर लिंग ने बाबा केदार का अभिषेक कर मां गौरी के साथ आरती उतारी। सुबह 8.47 बजे सेना की बैंड धुनों व भक्तों के जयकारों के बीच बाबा केदार (Baba Kedar) की पंचमुखी चल उत्सव विग्रह डोली ने अपने धाम के लिए प्रस्थान किया।

VIDEO | Uttarakhand: Lord Kedarnath's 'Panchmukhi Doli' reached Shri Kedarnath Dham earlier today.

The Kedarnath, Gangotri and Yamunotri temples of Uttarakhand will be opened for devotees on Friday (May 10).

