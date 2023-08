Chandrayaan 3 Landing: भारत ने रचा इतिहास, चंद्रयान-3 की चांद पर हुई सॉफ्ट लैंडिंग, पूरे देशभर में जश्न का माहौल

Chandrayaan 3 Landing: ISRO ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गयी है। देशभर में इस इस खास मौके पर खास जश्न मनाया जा रहा है। लोगा एक दूसरे को मिठाईंया खिलाकर इस मौके पर जश्न मना रहे हैं। इसके साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करते ही भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। साथ ही चांद पर अपना यान उतारने का कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश भी बन गया है। भारत से पहले मिशन मून को अमेरिका, रूस और चीन अंजाम दे चुके हैं। इस ऐतिहासिक पल के लिए हर भारतवासी भगवान से प्रार्थना कर रहा है। मंदिरों में यज्ञ और हवन चल रहे हैं।

Chandrayaan-3 Mission:

'India🇮🇳,

I reached my destination

and you too!'

: Chandrayaan-3

Chandrayaan-3 has successfully

soft-landed on the moon 🌖!.

Congratulations, India🇮🇳!#Chandrayaan_3#Ch3

— ISRO (@isro) August 23, 2023