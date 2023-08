Chandrayaan 3 Landing: पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा-अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे

Chandrayaan 3 Landing: ISRO ने आज इतिहास रच दिया है। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो गयी है। देशभर में इस इस खास मौके पर खास जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस खास मौके पर देशवासियों को संबोधित किया और इसरो की टीम को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि, जब आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है।

पीएम ने कहा, अमृतकाल के प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृतवर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। हमारे वैज्ञानिक साथियों ने कहा-India is now on the moon…। साथ ही कहा, आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। मैं इस समय BRICS में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन भी चंद्रयान महाअभियान में भी लगा हुआ था।

साथ ही कहा, नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है, हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है।

पीएम ने कहा, अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे…कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएंगी। कभी कहा जाता था-चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा…जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। साथ ही कहा, हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य एल-1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है।