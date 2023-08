Chandrayaan-3 Mission: चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग से सिर्फ एक कदम दूर चंद्रयान-3, जल्द अलग होंगे लैंडर और कैरियर

Chandrayaan-3 Mission: भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 (Chandrayaan-3 Mission) अपने आखिरी पड़ाव के बेहद करीब पहुंच गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) से मिले ताजा अपडेट में कहा गया है कि चंद्रयान-3 चांद की तरफ जाने वाली अपनी आखिरी कक्षा में पहुंच चुका है। जिसके बाद से चंद्रयान की यात्रा में महत्वपूर्ण और निर्णायक बदलाव होने वाले हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो (ISRO) के मुताबिक, चांद की इस ऑर्बिट (Orbit) में पहुंचने के बाद वह लैंडर (Lander) को अलग करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसरो (ISRO) ने ट्वीट करके कहा है कि आज इंजन को सफलतापूर्वक ऑन करने के बाद उसने चांद की तरफ जाने वाली एक ऑर्बिट (Orbit) को पूरा कर लिया है।

The next operation is planned for August 16, 2023, around 0830 Hrs. IST pic.twitter.com/LlU6oCcOOb

Precise maneuvre performed today has achieved a near-circular orbit of 150 km x 177 km

आगे कहा गया है कि अब उसकी दूरी 153 km x 163 km रह गई है, यहां से लैंडर (Lander) को अलग किया जाएगा और इस मिशन का कैरियर 17 अगस्त से एक और राउंड पूरा करने के बाद अपनी अलग-अलग यात्रा शुरू करेंगे। अगर सब ठीक रहता है तो लैंडर 23 अगस्त को अपने तय समय के मुताबिक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा।

Chandrayaan-3 Mission:

Today’s successful firing, needed for a short duration, has put Chandrayaan-3 into an orbit of 153 km x 163 km, as intended.

With this, the lunar bound maneuvres are completed.

It’s time for preparations as the Propulsion Module and the Lander Module… pic.twitter.com/0Iwi8GrgVR

