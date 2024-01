Good News : ISRO ने फ्यूल सेल तकनीक का किया सफल परीक्षण, जानिए क्यों है अहम?

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी (ISRO) को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि इसरो (ISRO) ने शुक्रवार को फ्यूल सेल फ्लाइट तकनीक (Fuel Cell Flight Technology) का सफल परीक्षण (Successfully Tested) किया।

POEM-3 on PSLV-C58:

VSSC/ISRO successfully tests a 100 W class Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell on PSLV-C58's orbital platform, POEM3.https://t.co/f5SGqh1ZUR

Powering missions with efficiency and emitting only water, these fuel cells are the future for power production in… pic.twitter.com/lCbsZF9UIB

— ISRO (@isro) January 5, 2024