ChatGPT Pro: ओपनएआई ने अनलिमिटेड एक्सेस के साथ लॉन्च किया चैटजीपीटी प्रो, हर महीने इतना पड़ेगा चार्ज

ChatGPT Pro Price: ओपनएआई ने अपने यूजर्स के लिए नई सब्सक्रिप्शन-बेस्ड एक्सक्लूसिव सर्विस ChatGPT Pro को लॉन्च किया है। कंपनी इसमें OpenAI o1, GPT 4o और Advanced Voice Mode का अनलिमिटेड एक्सेस ऑफर कर रही है। इस नई सर्विस में o1 मॉडल का एक प्रो-एक्सक्लूसिव वर्जन, o1 Pro Mode भी शामिल है, जो ज्यादा कंप्यूटिंग पावर और रिजनिंग की मदद से जटिल समस्याओं के लिए बेहतरीन समाधान प्रदान करता है।

ओपनएआई ने एक्सक्लूसिव सर्विस ChatGPT Pro के मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए चार्ज $200 रखा है जो लगभग 17,000 रुपये प्रति महीने होगा। हालांकि, कंपनी ने मौजूदा Plus Tier को भी बनाए रखा है, जिसके मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए चार्ज $20 (लगभग ₹1,700) है। इसमें सभी मॉडलों तक पहुंच, नए फीचर्स का जल्दी एक्सेस और अन्य लाभ शामिल हैं, लेकिन इसमें एडवांस्ड o1 वर्जन उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा, कंपनी ने o1 मॉडल का फुल वर्जन लॉन्च कर दिया है, जो पिछले o1-preview वर्जन की जगह लेगा। यह मॉडल सितंबर में “Strawberry” कोड नाम से लिमिटेड प्रीव्यू के रूप में पेश किया गया था। यह नया मॉडल आज यानी 6 दिसंबर से ChatGPT Plus और Team यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा, जबकि Enterprise और Edu यूजर्स को यह अगले सप्ताह से मिलेगा।