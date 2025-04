JBL ने लॉन्च से पहले ट्यून सीरीज 2 की कीमत का किया खुलासा, भारत में इस महीने पेश होंगे ईयर बड्स

JBL Tune Series 2 Price: ऑडियो डिवाइस निर्माता कंपनी JBL जल्द ही भारतीय बाजार में बेहतरीन साउंड, शानदार फीचर्स और अडेप्टिव नॉइज़ कैंसलेशन तकनीक के साथ Tune Series 2 लॉन्च करने जा रही है। इस सीरीज के तहत कंपनी JBL Tune Beam 2, JBL Tune Buds 2 और JBL Tune Flex 2 ईयरबड्स पेश करेगी। हालांकि, कंपनी ने लॉन्च से पहले ही अपकमिंग सीरीज की कीमत का खुलासा कर दिया है।

दरअसल, JBL की अपकमिंग Tune Series 2 के लिए माइक्रोसाइट अमेज़न और JBL इंडिया की वेबसाइट पर लाइव हो चुकी है। सीरीज़ को 5XX9 रुपये की शुरुआती कीमत पर आने की भी बात कही गई है। कंपनी 2 साल की वारंटी देगी। इस सीरीज़ में स्मार्ट एम्बिएंट के साथ अडेप्टिव नॉइज़ कैंसलेशन की सुविधा होगी। यह स्थानिक ध्वनि प्रदान करेगा ताकि उपयोगकर्ता एक इमर्सिव साउंड अनुभव का आनंद ले सकें। ईयरबड्स डायनेमिक ड्राइवर्स से लैस होंगे। आप अपने हेडफ़ोन की आवाज़ को भी निजीकृत कर सकते हैं।

JBL हेडफ़ोन ऐप की मदद से, यूजर्स एम्बिएंट अवेयर/टॉक थ्रू जैसी सुविधाओं का विकल्प चुन सकते हैं जिससे वे कॉल पर कितना सुनना चाहते हैं, प्रकृति की आवाज़ों को सुनने के लिए रिलैक्स मोड और वॉयस अवेयर जैसे विकल्प चुन सकते हैं ताकि वे चुन सकें कि वे कॉल पर अपनी आवाज़ का कितना हिस्सा सुनना चाहते हैं। यह सीरीज़ मल्टी-डिवाइस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगी। यह ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी की मदद से फास्ट पेयरिंग और MS स्विफ्ट पेयर को भी सपोर्ट करता है। यह सीरीज़ 48 घंटे तक का प्लेटाइम देती है।

