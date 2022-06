चीन भविष्य में शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की नींव बना रहा लेकिन केंद्र सरकार मौन : राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने लद्दाख सीमा पर चीनी निर्माण को लेकर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि, चीन भविष्य में शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की नींव बना रहा है। लेकिन केंद्र सरकार मौन है। दरअसल, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अक्सर लद्दाख क्षेत्र में चीन के निर्माण को लेकर सवाल उठाते रहते हैं।

China is building the foundations for hostile action in the future.

By ignoring it, the Govt is betraying India. pic.twitter.com/MNqGbLVu9W

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 10, 2022