Christmas and New Year Celebrations: ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ी सतर्कता, क्रिसमस और नए साल पर पाबंदी

Christmas and New Year Celebrations: देश में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (New Variants Omicron) ने तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variants) को लेकर सतर्कता शुरू कर दी गई है। साथ ही कोविड के नियमों का सख्ती से पालन कराने की अपील की जा रही है। वहीं, अब क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर भी पाबंदी भी शुरू हो गयी है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा ओमिक्रान (Omicron) के संक्रमित मामले दिल्ली में पाए जा रहे हैं।