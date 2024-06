अरूणाचल प्रदेश विधानसभा में भाजपा को 46 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत, कांग्रेस 1 सीट पर सिमटी

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव (Arunachal Pradesh Assembly Elections) की मतगणना समाप्त हो गई है। राज्य की सभी 60 सीटों पर वोटों की गिनती पूरी हो गई है, जिसमें भजापा 46 सीटों पर, एनपीपी 5, एनसीपी 3, पीपीए 2, कांग्रेस एक और निर्दलीय तीन सीटों पर विजयी रहे हैं। भाजपा ने 46 सीटें जीती है जो उनकी 2019 के चुनाव की 41 सीटों से 5 ज्यादा है।

अरुणाचल विधानसभा चुनावों में भाजपा की बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि मैं चुनाव अभियान के माध्यम से भाजपा अरुणाचल प्रदेश के असाधारण कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करना चाहूंगा। यह सराहनीय है कि वे पूरे राज्य में कैसे गए और लोगों से जुड़े।

I would like to appreciate the hardwork of the exceptional @BJP4Arunachal Karyakartas through the election campaign. It is commendable how they went across the state and connected with the people.

सिक्किम के नतीजों पर पीएम मोदी का ट्वीट

सिक्किम विधानसभा चुनावों के नतीजे साफ हो गए हैं। इन नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया,कि मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विधानसभा चुनावों में भाजपा को वोट दिया। मैं हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना करता हूं। हमारी पार्टी सिक्किम के विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने में हमेशा सबसे आगे रहेगी।

I thank all those who voted for @BJP4Sikkim in the Assembly Elections. I also appreciate the efforts put in by our Karyakartas. Our Party will always be at the forefront of working towards Sikkim’s development and fulfilling people’s aspirations.

