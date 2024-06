अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की जीत पर पीएम और सीएम योगी ने दी बधाई, कहा-राज्य के लिए विकास के पार्टी मजबूती से करेगी काम

लखनऊ। अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती पूरी हो गयी है। चुनाव के नतीजों में भाजपा को बहुमत मिला है। भाजपा ने यहां पर 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि, कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है और पार्टी राज्य में महज एक सीट ही जीत सकी। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है।

Thank you Arunachal Pradesh! The people of this wonderful state have given an unequivocal mandate to politics of development. My gratitude to them for reposing their faith in @BJP4Arunachal yet again. Our Party will keep working with even greater vigour for the state’s growth.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2024