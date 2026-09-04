मथुरा से सीएम योगी का बड़ा सियासी संदेश, बोले- ‘सनातन की ताकत को दुनिया की कोई शक्ति मिटा नहीं सकती’

मथुरा। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की पावन भूमि से एक बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश दिया है। अपने मथुरा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने सनातन धर्म, भारत की सांस्कृतिक विरासत और देश के विकास को लेकर बेबाक विचार रखे। उनके इस बयान के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

सनातन धर्म की जड़ें बहुत गहरी

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म की आस्था और परंपरा इतनी मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत इसे डिगा नहीं सकती। इतिहास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि देश पर कई आक्रांताओं ने हमले किए, कई बड़ी सभ्यताएं आईं और समय के साथ समाप्त हो गईं, लेकिन भारत का सनातन धर्म आज भी अपने पूरे गौरव और सम्मान के साथ खड़ा है।

सीएम योगी ने जोर देकर कहा कि सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले खुद इतिहास के पन्नों में खो गए, लेकिन हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का बाल भी बांका नहीं हो सका।

सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर: मुख्यमंत्री ने देश में चल रहे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उल्लेख करते हुए कहा कि आज भारत अपनी पुरानी पहचान को तेजी से वापस पा रहा है।

धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार: अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर के निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम के भव्य स्वरूप और मथुरा-वृंदावन के चौतरफा विकास का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह बदलाव देश की नई दिशा को दर्शाता है।

विरासत का सम्मान: सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल सड़कों या इमारतों का निर्माण करना नहीं है, बल्कि देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों का पूर्ण सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

ब्रजभूमि का विकास: ब्रज क्षेत्र का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

राजनीतिक हलचल तेज

मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां संत समाज, स्थानीय नागरिकों और सत्ता पक्ष के समर्थकों ने इस बयान का स्वागत किया है, वहीं विपक्षी दल इसे 2027 के चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। विपक्ष का मानना है कि चुनाव नजदीक आते ही इस तरह के मुद्दों को उभारा जा रहा है।

मथुरा से दिए गए इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक मुद्दे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का मुख्य केंद्र बने रहेंगे। मथुरा-वृंदावन का विकास किस गति से आगे बढ़ता है और इसका राजनीतिक असर क्या होता है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

रिपोर्ट : दीपांजली मिश्रा