‘हिमाचल प्रदेश की सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है कांग्रेस ‘, राज्यपाल से मिलने के बाद बोले जयराम ठाकुर

शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में कांग्रेस सरकार (Congress Government) पर संकट के बाद मंडरा रहे हैं। भाजपा विधायक दल (BJP Legislative Party) के साथ बुधवार को प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला (Governor Shiv Pratap Shukla) से मुलाकात की और सदन में वित्तीय बजट (Financial Budget) के लिए मत विभाजन की मांग की। जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) ने कहा कि राज्यपाल से मिलकर हमने मौजूदा घटनाक्रम की जानकारी दी। इस सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।

जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) ने कहा कि पिछले कुछ समय से विधानसभा में जो घटनाक्रम चल रहा है उसकी जानकारी हमने राज्यपाल को दी है। राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Elections) में जो परिणाम आया, जो वर्तमान स्थिति है उसे देखें तो कांग्रेस को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से संकट में है।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (Leader of Opposition Jairam Thakur) ने कहा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ है, उसके राजनीतिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। हमें आशंका है कि वे भाजपा के विधायकों को विधानसभा में सस्पेंड कर सकते हैं। कल कांग्रेस के जिन विधायकों ने भाजपा को वोट दिया उन्हें नोटिस जारी हुआ है और उन्हें भी विधानसभा में सस्पेंड करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (Leader of Opposition Jairam Thakur) ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू (Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu) को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। हमने विधानसभा अध्यक्ष से मांग की कि कटौती प्रस्ताव भी डिवीजन ऑफ वोट (Division of Vote) से होना चाहिए। जब भी फाइनेंशियल बिल (Financial Budget) पारित हो तो फ्लोर टेस्ट हो और बजट पारित करने के लिए डिवीजन ऑफ वोट होना चाहिए।

एक हफ्ते या एक महीने के अंदर प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिर जाएगी : हर्ष महाजन

उधर, हर्ष महाजन (Harsh Mahajan) ने अपनी जीत के बाद कहा कि कांग्रेस की सरकार बहुमत खो चुकी है। अगर शर्म है तो सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार गिरेगी और भाजपा (BJP) की सरकार बनेगी। एक हफ्ते या एक महीने के अंदर प्रदेश में कांग्रेस सरकार (Congress Government) गिर जाएगी। महाजन ने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) , भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (BJP National President Amit Shah) और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (BJP National President Jagat Prakash Nadda) को दिया।