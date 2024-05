Odisha Assembly Polls : जयराम रमेश, बोले- भाजपा और BJD एक सिक्के के दो पहलू, जनता कांग्रेस को देगी नया जनादेश

भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा कि हम वहां के किसानों, पिछड़े वर्ग, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा और BJD में कोई अंतर नहीं है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओडिशा में असली लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा व BJD है। उन्होंने कहा​ कि पिछले 10 साल से उन्होंने (BJD) मोदी सरकार की हर नीति का समर्थन किया है। दिल्ली में वे (BJD) भाजपा को समर्थन देते हैं और यहां वे मित्रात्मक लड़ाई में लगे हुए हैं।

VIDEO | Here's what Congress General Secretary in-charge of Communications Jairam Ramesh said responding to a question on inadequate campaigning in Odisha for Assembly Polls.

"Rahul Gandhi had to go to file nomination and that is why he did not attend election rally in Odisha.… pic.twitter.com/hkgiqDRQoV

— Press Trust of India (@PTI_News) May 14, 2024