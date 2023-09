‘एक देश, एक चुनाव’ को लेकर कमेटी पर में कांग्रेस ने जतायी आपत्ति, पूछा- खड़गे का नाम आखिर क्यों नहीं शामिल?

Committee on One Nation One Election: 'एक देश, एक चुनाव' की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में गठित आठ सदस्यीय कमेटी में विपक्ष के नेताओं को भी शामिल की गया है। हालांकि, कांग्रेस ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शामिल न किए जाने पर आपत्ति जतायी है।