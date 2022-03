Congress parliamentary group की बैठक शुरू, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

नई दिल्ली। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक के लिए राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे(Congress leaders Mallikarjun Kharge) , आनंद शर्मा (Anand Sharma) , के सुरेश (K Suresh)और जयराम रमेश(Anand Sharma) 10 जनपथ पहुंच गए हैं। के सुरेश ने बताया कि बैठक में सोमवार से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग (Second Part of Budget Session of Parliament) के लिए रणनीति तैयार करने पर चर्चा हो सकती है।

उन्होंने बताया कि हमने आगामी संसद सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। एलओपी राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट सत्र के दूसरे भाग में हम यूक्रेन से लौटने वाले किसानों और मेडिकल छात्रों के लिए मुद्रास्फीति (Inflation), बेरोजगारी(Unemployment) , एमएसपी (MSP) के मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे।