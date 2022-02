Congress Star Campaigner: पंजाब के स्टार प्रचारकों में दिग्गज नेता मनीष तिवारी का नाम नहीं, जानिए वजह?

Congress Star Campaigner: पंजाब विधानसभा चुनाव के शंखनाद के बाद कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रमुख जी-23 नेताओं को जगह नहीं मिलने पर मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने दो टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे तब आश्चर्य होता जब मेरा नाम वहां होता। ये आश्चर्य नहीं कि यह वहां नहीं है।

वजह तो सभी जानते हैं। बता दें कि, मनीष तिवारी (Manish Tewari) पंजाब के एकमात्र हिंदू सांसद हैं। वहीं, मनीष तिवारी का स्टार प्रचारकों में नाम नहीं होने पर तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस के लिए दुखद है कि उन्होंने एक प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पंजाब के सांसद और पूर्व मंत्री मनीष तिवारी (Manish Tewari) को पंजाब में स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया है।

I would have been surprised if it would have been the other way around . The reasons have been a Public Affair now for quite a while @ABHIJIT_LS Da. https://t.co/PVCXCweR83

