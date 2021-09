Big Question of Rahul Gandhi : मोदी सरकार बताए गैस-डीजल-पेट्रोल से 23 लाख करोड़ की कमाई कहां गई ?

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) ने एक बार फिर बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में तेल की कीमतें बढ़ने (Fule Prices Hike) से आम लोगों को सीधी चोट लगती है। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि जनता की जेब पर असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ती है।

पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कांफ्रेस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Congress MP Rahul Gandhi) ने कहा कि आज मैं महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर देश की जनता से बात करना चाहता हूं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जीडीपी का मतलब क्या है? (What is meant by GDP?) जीडीपी का मतलब है गैस, डीजल और पेट्रोल है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें बढ़ने से आम लोगों को सीधी चोट लगती है। जनता की जेब पर असर पड़ता है। ट्रांसपोर्ट बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। राहुल गांधी ने केंद्र से सवाल करते हुए पूछा कि एनडीए सरकार (NDA Government) ने गैस, डीजल और पेट्रोल यानी GDP से 23 लाख करोड़ रुपये कमाए है। वह पैसा कहां गया? आपके जेब मे पैसा नहीं जा रहा है।

उन्होंने कहा कि डिमोटाइजेशन (Demonetization) और मोनेटाइजेशन (Monetization) दोनों एक साथ हो रहा है। नरेंद्र मोदी के चार-पांच मित्रों का मोनेटाइजेशन (Monetization) हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने पहले कहा था कि मैं डिमोटाइजेशन (Demonetization) कर रहा हूं और वित्त मंत्री कहती रहती हैं कि मैं मोनेटाइजेशन कर रही हूं। किसानों, मज़दूरों, छोटे दुकानदार, एमएसएमई, सैलरीड क्लास, सरकारी कर्मचारियों और ईमानदार उद्योगपतियों का डिमोटाइजेशन (Demonetization) हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) ने मंहगाई के मुद्दे पर कहा कि 2014 में जब यूपीए (UPA )ने ऑफिस छोड़ा था तो सिलेंडर का दाम (Cylinder Price) 410 रुपये था और आज सिलेंडर का दाम (Cylinder Price) 885 रुपये हो गया है। सिलेंडर के दाम में 116 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। पेट्रोल की क़ीमत में 2014 से 42 फीसदी और डीजल की कीमत में 55 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है।