कोरोना मरीज रिकवर होने के इतने दिन बाद लें वैक्सीन : विशेषज्ञ

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को वैक्सीन की डोज कब लेनी चाहिए? यह सवाल अक्सर वायरस से पीड़ित लोगों के मन में उठता रहा है, जिसे लेकर सरकारी पैनल ने अपनी सिफारिश दी है। सरकारी पैनल का कहना है कि कोरोना मरीजों को रिकवर होने के 6 महीने बाद ही वैक्सीन की पहली डोज लेनी चाहिए।

Govt panel recommends those testing positive for COVID-19 should defer vaccination for six months after recovery:sources

— Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2021