संजय निषाद पर लगा बड़ा आरोप, मझवां विधानसभा सीट से टिकट फाइनल होने पर 2 करोड़ रुपए की थी डिमांड, अब तक की इतनी वसूली

लखनऊ। यूपी की मिर्जापुर जिले (Mirzapur District) की मझवां विधानसभा सीट (Majhawan Assembly Seat) पर हो रहे उप चुनाव में निषाद पार्टी (Nishad Party) दावेदारी कर रही थी, मगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उनके दावे को दरकिनार करते हुए अपनी पार्टी की पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य (Suchismita Maurya) को टिकट दे दिया है। सुचिस्मिता मौर्य (Suchismita Maurya) को टिकट मिलने और नामांकन करने के बाद निषाद पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रही पुष्पलता बिंद (Pushpalata Bind) ने बगावत शुरू कर दी है।

पुष्पलता बिंद (Pushpalata Bind) के पति हरिशंकर बिंद ने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद (Sanjay Nishad) पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि संजय निषाद (Sanjay Nishad) ने टिकट देने के नाम पर मिर्जापुर से लेकर लखनऊ, दिल्ली तक बुलाकर शोषण किया है। 10 लाख रुपये दिल्ली में बुलाकर नगद लिए, इसके साथ ही आवेदन शुल्क के नाम पर पांच लाख रुपये नगद लेने का आरोप लगाया है। यही नहीं आगे बताया कि जो भी मिर्जापुर में कार्यक्रम होते थे, गाड़ियों के, खाने पीने तक का खर्च प्रत्याशी ने उठाया है।

साथ ही हरिशंकर बिंद ने कहा कि जो भी निषाद पार्टी (Nishad Party) पदाधिकारी आते थे 20000 से लेकर 50000 तक की विदाई लेकर जाते थे। संजय निषाद (Sanjay Nishad) की तरफ से दावेदारी कर रही पुष्पलता बिंद (Pushplata Bind) ने 6 महीने के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा कार्यक्रम और विदाई के नाम पर खर्च कर दिए हैं। टिकट फाइनल होने पर 2 करोड़ रुपए की डिमांड थी। 6 महीने से बेवकूफ बना कर जो धोखा दिया है उसके बदले हमारा समाज इस चुनाव में धोखा देगा। हम भी घर-घर जाकर अपने समाज से अपील करेंगे कि इनको धोखा दीजिए।

जानें कौन हैं पुष्पलता बिंद?

पुष्पलता बिंद निषाद पार्टी (Nishad Party) से टिकट की दावेदार थी। बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य (Former MLA Suchismita Maurya) को टिकट दिया है। पुष्पलता बिंद (Pushplata Bind) मझवां विधानसभा (Majhawan Assembly) के वीरपुर की रहने वाली हैं। पेशे से शिक्षक थीं, वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं, इनके घर में तीन पंचवर्षीय से ग्राम प्रधानी है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा से चुनाव लड़ी थी और 52990 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रही थीं।

मझवां विधानसभा उपचुनाव (Majhawan Assembly by-Election) के लिए भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य (Former MLA from Bharatiya Janata Party Suchismita Maurya) , समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद डॉ रमेश चंद (Former MP from Samajwadi Party Dr. Ramesh Chand) की बेटी डॉ ज्योति बिंद (Daughter Dr. Jyoti Bind) और बहुजन समाज पार्टी (BSP) से दीपक तिवारी ने नामांकन दर्ज किया है।