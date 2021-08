Death is the Biggest Truth of Life, लेकिन योगी सरकार उसे ही झुठलाने में है लगी : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने शुक्रवार को योगी सरकार (Yogi Government) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी (UP) में कोरोना संकटकाल (Corona Crisis) में बड़ी संख्या में हुए मौतों के लिए सिर्फ भाजपा सरकार जिम्मेदार है।

अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने आरोप लगाया कि यूपी में जहां एक ओर सरकारी अस्पताल बदइंतजामी के शिकार थे। तो वहीं दूसरी ओर निजी हास्पिटल लूट के अड्डे बन गये थे। यूपी में कोरोना-पीड़ितों के परिजन पहले इलाज, बेड, दवाई के लिए परेशान रहे। इसके बाद परिजनों के निधन होने के बाद मृत्यु प्रमाण-पत्र (Death Certificate) के लिए भटकना पड़ा है। परिजन शपथ-पत्र व हलफनामा देने को तैयार थे, उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुयी है। परिवारों व परिजनों का दर्द न समझने वाली भाजपा सरकार (BJP Government) जैसी निर्मम सत्ता पहले कभी नहीं आई।

अखिलेश यादव ने लिखित बयान जारी कर कहा कि कोरोना काल में बदहाली झेल रहे छोटे दुकानदारों की पीड़ा सिर्फ समाजवादियों ने सुनी है। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में छोटे कारोबारियों के लिए कोई राहत नहीं दी, जबकि कोरोना काल (Corona Period) में उन्होंने दैनिक उपयोग की वस्तुओं की आपूर्ति अपनी जान पर खेल कर की है।

यादव ने कहा कि भाजपा ने कोरोना काल (Corona Period) में हुई मौतों के आंकड़े छुपाने का शर्मनाक काम किया है। भाजपा सरकार (BJP Government) का कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत न होने का बयान आपराधिक और निर्दयी है। जिनके घर उजड़ें वो भाजपा के इस महाझूठ का दर्द भरा सच जानते हैं। भाजपा माफी योग्य नहीं है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच (Death is the Biggest Truth of Life) है, लेकिन भाजपा सरकार उस सबसे बड़े सच को ही झुठलाने में लगी है। यह घोर निन्दनीय है।