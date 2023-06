Video : Metro में महिलाओं से भिड़ा कपल, बुजुर्ग बोली- मर्डर करेगा मेरा...

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली की मेट्रो (Delhi Metro) विवादों का अड्डा (Bone of contention) बन चुकी है। आएदिन दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) से जुड़ी घटनाएं सामने आती रहती हैं। कभी लोगों के पहनावे को लेकर विवाद, तो कभी अश्लील हरकतों को लेकर विवाद खड़े होते रहते हैं। कभी-कभी मारपीट की घटना तो कभी बहसबाजी के मामले सामने आते रहे हैं। हाल ही में एक कपल और दो महिलाओं के बीच बहस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया (Social media) पर वायरल वीडियो (viral video) में एक कपल दो महिलाओं के साथ झगड़ा (Quarrel) करता नजर आ रहा है, जिसमें गहमागहमी इतनी बढ़ गयी कि बुगुर्ग महिला युवक से कहती है- मर्डर करेगा मेरा…। वीडियो (Video) के शुरुआत में एक महिला कहती है कि ‘ये गलत नहीं है तो क्या है। किसी की शर्म भी होनी चाहिए।’ इस पर लड़का जवाब देता है कि आप हमें यहां आकार हटा रहे हो, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। कोई यहां बोल दे अगर हम कुछ गलात कर रहे हैं तो।

Kalesh B/w Aunties and a Couple inside Delhi Metro( Aunty didn’t like the way they are standing inside Metro) pic.twitter.com/uOXc29m3Y5

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 26, 2023