रायपुर स्टेडियम पर बकाया था 3.1 करोड़ का बिजली बिल, भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए जेनरेटर पर फूंक दिये करोड़ो

Raipur Stadium Electricity Bill: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की सीरीज का चौथा टी-20 मैच शुक्रवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में खेला गया है। इस मैच में भारत ने 20 रनों से जीत हासिल करते हुए सीरीज पर 3-1 से कब्जा कर लिया। वहीं, इस मैच से पहले एक बड़ा विवाद सामने आया, जिसने काफी सुर्खियां बटोरीं थीं।

दरअसल, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, चौथे टी-20 मैच (India vs Australia, 4th T20 match) से पहले खबर निकलकर सामने आयी कि रायपुर के इस स्टेडियम के कई हिस्सों में बिजली गुल है। इसका कारण यह है कि साल 2009 से बकाया पड़े बिजली के बिल को अब तक नहीं भरा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टेडियम पर 3.16 करोड़ का बिजली बिल बकाया है, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है। जिसके चलते पांच साल पहले बिजली का कनेक्शन भी काट दिया गया था। हालांकि, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मैच के आयोजन के लिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन (Chhattisgarh Cricket Association) बड़ा जुगाड़ बैठाया और मैच बिना रुकावट के पूरा हो सका। लेकिन इस एक मैच में बिजली के इंतजाम के लिए करोड़ो रुपये फूंक दिये गए।

ऐसे हुआ बिजली का जुगाड़

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुक्रवार 1 दिसंबर 2023 को रायपुर में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) जनरेटर और पावर बैकअप पर खेला गया, जिसकी लागत 1.4 करोड़ थी। 3.1 करोड़ का बकाया न चुकाने की वजह से 5 साल पहले स्टेडियम की बिजली काट दी गई थी। वहीं, मैच से पहले रायपुर रूरल सर्कल के इंचार्ज अशोक खंडेवाल बताया था कि क्रिकेट एसोसिएशन ने स्टेडियम के टेम्परेरी कनेक्शन की क्षमता बढ़ाने की अपील की थी, जिसको स्वीकार तो कर लिया गया पर अब तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है।

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 2, 2023