Cyclone Dana : चक्रवात दाना के कारण ये सुपरफास्ट ट्रेनें रद्द , दिवाली पर यात्रा करने पहले देखें लिस्ट

नई दिल्ली। ओडिशा और पश्चिम बंगाल (Odisha and West Bengal) में चक्रवात तूफान दाना (Cyclone Dana) को लेकर भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक, चक्रवाती तूफान दाना(Cyclone Dana) पश्चिम बंगाल और ओडिशा (Odisha and West Bengal) के कई जिलों में गंभीर रूप धारण कर सकता है। यह तूफान 24 अक्टूबर की रात से 25 अक्टूबर की सुबह के बीच ओडिशा तट को पार कर पश्चिम बंगाल (West Bengal) के तट पर पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए रेलवे ने 150 से भी ज्यादा ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। इनमें राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस (Rajdhani and Shatabdi Express) जैसी ट्रेनें शामिल है।

उत्तर रेलवे (Northern Railway) से मिली जानकारी के अनुसार, 23 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली से भुवनेश्वर जाने वाली 22824, भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस (Bhubaneswar Rajdhani Express) को कैंसिल कर दी गई है। इसके अलावा आज ही उत्तराखंड से योग नगरी ऋषिकेश से पुरी के लिए आज रवाना होने वाली 18478, कलिंग उत्कल एक्सप्रेस भी कैंसिल कर दी गई है। वहीं, नई दिल्ली से 23 अक्टूबर की रात रवाना होने वाली 12802, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को भी कैंसिल कर दिया है। यह ट्रेन पुरी तक जाती है।

इसके अलावा 24 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली से रवाना होने वाली 12282, नई दिल्ली-भुवनेश्वर दुरंतो एक्सप्रेस (New Delhi-Bhubaneswar Duronto Express) को भी कैंसिल कर दिया गया है। वहीं, 24 को आनंद विहार टर्मिनल (Anand Vihar Terminal) से पुरी के लिए रवाना होने वाली 12816, नंदन कानन एक्सप्रेस को भी कैंसिल कर दिया गया है।

रेलवे मंत्रालय (Railway Ministry) के अधिकारियों का कहना है कि,चक्रवाती तूफान के 25 अक्टूबर को ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों से टकराने की आशंका है। इसके चलते दक्षिण पूर्व रेलवे क्षेत्र से गुजरने वाली 150 से अधिक एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल की गई प्रमुख ट्रेनों में हावड़ा-सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस, कामाख्या-यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस, हावड़ा-पुरी शताब्दी एक्सप्रेस, हावड़ा-भुवनेश्वर शताब्दी एक्सप्रेस और हावड़ा-यशवंतपुर एक्सप्रेस शामिल हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने अभी 23 से 25 अक्टूबर के बीच प्रस्थान करने वाली 150 से ज्यादा ट्रेनें अभी कैंसिल कर दी गई हैं। अगर जरूरत पड़ी, तो और भी ट्रेनें कैंसिल की जा सकती हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे (एसईआर) का क्षेत्र पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में फैला हुआ है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है।

23 अक्टूबर को पूरी तरह रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

ट्रेन नंबर 22503 कन्याकुमारी-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12514 सिलचर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 17016 सिकंदराबाद-भुवनेश्वर विशाखा एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12840 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-हावड़ा मेल एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12868 पुडुचेरी-हावड़ा एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22826 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-शालीमार एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12897 पुडुचेरी-भुवनेश्वर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 18464 केएसआर बेंगलुरु-भुवनेश्वर प्रशांति एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 11019 सीएसटी मुंबई-भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12509 SMV बेंगलुरु- गुवाहाटी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 18046 हैदराबाद- हावड़ा ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12704 सिकंदराबाद- हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22888 SMVT बेंगलुरु- हावड़ा हमसफर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12864 SMVT बेंगलुरु- हावड़ा SF एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 09059 सूरत-ब्रह्मपुर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12552 कामाख्या- SMV बेंगलुरु AC एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22504 डिब्रूगढ़- कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस

गांधीधाम से रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 22973 गांधीधाम- पुरी एक्सप्रेस

24 अक्टूबर को ये ट्रेनें पूरी तरह रहेंगी रद्द

ट्रेन नंबर 03429 सिकंदराबाद-मालदा टाउन स्पेशल एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 06087 तिरुनेलवेली-शालीमार स्पेशल एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12703 हावड़ा-सिकंदराबाद फलकनुमा एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22603 खड़गपुर-विल्लुपुरम एसएफ एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 18045 शालीमार-हैदराबाद ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22851 संतरागाछी-मैंगलोर सेंट्रल विवेक एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12841 शालीमार-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12663 हावड़ा-तिरुचिरापल्ली एसएफ एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12863 हावड़ा-एसएमवीटी बेंगलुरु एसएफ एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 18047 शालीमार-वास्को दा गामा एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12839 हावड़ा-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल मेल

ट्रेन संख्या 22644 पटना-एर्नाकुलम एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 06090 संतरागाछी-एमजीआर चेन्नई सेंट्रल स्पेशल एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 18117 राउरकेला-गुनुपुर राज्य रानी एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 08421 कटक-गुनुपुर मेमू

ट्रेन संख्या 08521 गुनुपुर-विशाखापत्तनम पैसेंजर स्पेशल

ट्रेन संख्या 07471 पलासा-विशाखापत्तनम मेमू

ट्रेन संख्या 20837 भुवनेश्वर-जूनागढ़ एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 18447 भुवनेश्वर-जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 18417 पुरी-गुनुपुर एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 20842 विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर वंदेभारत एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22874 विशाखापत्तनम-दीघा एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 18118 गुनुपुर-राउरकेला राज्य रानी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22820 विशाखापत्तनम-भुवनेश्वर इंटरसिटी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 08532 विशाखापत्तनम-ब्रह्मपुर स्पेशल एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 12842 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22808 एमजीआर चेन्नई सेंट्रल-संतरागाछी एसी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 15227 एसएमवीटी बेंगलुरु-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 20838 जूनागढ़ रोड-भुवनेश्वर एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 18448 जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 06095 तांबरम-संतरागाछी एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 12246 एसएमवी बेंगलुरु-हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 18418 गुनपुर-पुरी एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 17479 पुरी-तिरुपति एक्सप्रेस

ट्रेन संख्या 08522 विशाखापत्तनम-गुनुपुर पैसेंजर स्पेशल

ट्रेन संख्या 07470 विशाखापत्तनम-पलासा मेमू

ट्रेन संख्या 18526 विशाखापत्तनम-ब्रह्मपुर एक्सप्रेस

25 अक्टूबर को नहीं चलेंगी ये ट्रेनें

ट्रेन नंबर 09060 ब्रह्मपुर-सूरत स्पेशल एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22873 दीघा-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 22819 भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम इंटरसिटी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 08531 ब्रह्मपुर-विशाखापत्तनम पैसेंजर स्पेशल

ट्रेन नंबर 08521 गुनुपुर-विशाखापत्तनम पैसेंजर स्पेशल

ट्रेन नंबर 18525 ब्रह्मपुर-विशाखापत्तनम एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 08422 गुनुपुर-कटक एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 20807 विशाखापत्तनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 18418 गुनुपुर-पुरी एक्सप्रेस

ट्रेन नंबर 08522 विशाखापत्तनम-गुनुपुर पैसेंजर स्पेशल

ट्रेन संख्या 18417 पुरी-गुनुपुर एक्सप्रेस