Delhi Assembly Election 2025 : आप की तीसरी सूची जारी , नजफगढ़ से तरुण यादव को मिला टिकट

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 (Delhi Assembly Election 2025) तारीखों का एलान भी जल्द होने वाला है। चुनावी तैयारी के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने शुक्रवार को उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी। तीसरी सूची में सिर्फ एक नाम की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी ने नजफगढ़ (Najafgarh) से तरुण यादव (Tarun Yadav) को टिकट दिया है।

फिर लायेंगे केजरीवाल 🔥

Here is our 3rd list of candidates for Delhi Assembly Elections 2025 🥳

All the best to the candidate ✌️🏻 pic.twitter.com/CGqLQm23nq

— AAP (@AamAadmiParty) December 13, 2024