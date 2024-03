दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को भेजे गए ED के समन को बताया गैरकानूनी, अगली सुनवाई 22 अप्रैल को

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने ईडी (ED) के तरफ से भेजे के समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal)ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। उन्होंने ईडी (ED) के समन को गैरकानूनी बताया है।

HC asks ED to file reply on maintainability of CM Arvind Kejriwal’s plea challenging the summons in excise policy-linked money laundering case

— Press Trust of India (@PTI_News) March 20, 2024