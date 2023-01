महिला को कार से घसीटे जाने पर दिल्ली के LG ने दिया बयान

Delhi News: रविवार को दिल्ली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था जिसमें देखा जा रहा था कि एक महिला को कार से कुछ दूर तक घसीटते हुए ले जा रहा| इस वीडियो को लेकर उपराज्यपाल ने कहा कि मेरा सिर शर्म से झुक गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी|

My head hangs in shame over the inhuman crime in Kanjhawla-Sultanpuri today morning and I am shocked at the monstrous insensitivity of the perpetrators.

Have been monitoring with @CPDelhi and the accused have been apprehended. All aspects are being thoroughly looked into.

