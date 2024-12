दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन असदुद्दीन ओवैसी ने दिया टिकट, इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा

नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 (Delhi Assembly Elections 2025) में असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन (Delhi Riots Accused Tahir Hussain) को टिकट दिया है। हुसैन मुस्तफाबाद विधानसभा सीट (Mustafabad Assembly Seat) से उम्मीदवार होंगे। बता दें कि हुसैन अब तक आम आदमी पार्टी में थे।

ओवैसी ने एक्स पर ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) को लेकर ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि MCD पार्षद ताहिर हुसैन (MCD councillor Tahir Hussain) AIMIM में शामिल हो गए हैं। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Elections) में वो मुस्तफाबाद विधानसभा सीट (Mustafabad Assembly Seat) से हमारे उम्मीदवार होंगे। उनके परिवार के सदस्यों और समर्थकों ने आज मुझसे मुलाकात की और पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया।

जेल में बंद हैं ताहिर हुसैन

बता दें कि दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) ने 2020 के दिल्ली दंगों के एक मामले में इसी साल मई में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि इसमें उनकी भूमिका ‘दूरस्थ प्रकृति की’ थी और वह पहले ही तीन साल से अधिक समय हिरासत में बिता चुके हैं। हालांकि ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) सलाखों के पीछे ही रहेंगे, क्योंकि वह दंगों के अन्य मामलों में भी आरोपी हैं, जिसमें सांप्रदायिक दंगे (Communal Riots) के पीछे बड़ी साजिश और वित्तपोषण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) का मामला शामिल है।

MCD Councillor Tahir Hussain joined @aimim_national & will be our candidate from Mustafabad Assembly Constituency in the upcoming Delhi Vidhan Sabha elections. His family members & supporters met with me today & joined the party pic.twitter.com/oFnQBlJgOF

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) December 10, 2024