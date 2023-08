Breaking- लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पेश, BJD ने समर्थन का किया ऐलान, राज्यसभा में गड़बड़ा सकता है AAP का गणित

केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने मंगलवार को दिल्ली सेवा बिल (Delhi Service Bill) लोकसभा में पेश (Introduced in Lok Sabha) कर दिया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानन्द राय (Minister of State for Home Nityanand Rai) ने इस बिल को पेश किया है।