Dharmendra Emotional Post: सालों बाद चारों बच्चों को एक साथ देख इमोशनल हुए धर्मेंद्र, कहा- एकजुटता बहुत बड़ा आशीर्वाद

सनी देओल की फिल्म ‘गदर 2’ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है। भारी संख्या में लोग फिल्म देखने थिएटर जा रहे हैं। लेकिन फिल्म के अलावा कुछ ऐसा भी नजारा देखने को मिला जो कि शायद फैंस ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा।

दरअसल, फिल्म गदर 2 रिलीज होने के तुरंत बाद ईशा देओल ने अपने परिवार के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। जिसमें उनके सौतेले भाई सनी देओल और बॉबी देओल भी शामिल हुए थे। इस दौरान पहली बार ईशा और अहाना के साथ सनी देओल और बॉबी देओल ने पहली बार मीडिया के सामने एकसाथ जमकर पोज दिए।

इस वीडियो को देखकर उनके फैंस काफी खुश हो गए थे। सभी भाई-बहनों को यूं एकसाथ पहली बार देखने का मौका पहली बार मिला था। ऐसे में अब इस पर धर्मेंद्र का रिएक्शन सामने आया है। वो अपने चारों बच्चों को साथ देखकर फूले नहीं समा रहे हैं।

Friends love 💕 you all for making Gadar 2 a big success 🙏……Togetherness a great blessing 🙏 pic.twitter.com/ftvGI5OWGO

— Dharmendra Deol (@aapkadharam) August 13, 2023