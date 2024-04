Do Aur Do Pyaar Trailer: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की उलझी कहानी, रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘दो और दो प्यार’ का ट्रेलर जारी

Do Aur Do Pyaar Trailer: मेकर्स ने शनिवार को अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘दो और दो प्यार’ का ट्रेलर (Do Aur Do Pyaar Trailer) जारी कर दिया। फिल्म में विद्या बालन और प्रतीक गांधी लीड रोल में हैं। ट्रेलर 2 मिनट 19 सेकेंड का है। ट्रेलर की शुरुआत शादीशुदा कपल के तौर पर विद्या बालन और उनके पति के किरदार में प्रतीक गांधी से होती है, जो झगड़ा करते नजर आते हैं। इससे पता चलता है कि वे साथ रहते हुए भी कितने दूर हैं।

इसके बाद ट्रेलर सेंथिल राममूर्ति और इलियाना डिक्रूज (Ileana D’Cruz) के साथ उनके ‘परफेक्ट’ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर इशारा करता है। विद्या बालन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर (Marital Affair) सेंधिल राममूर्ति से शुरू हो जाता है और प्रतीक गांधी (Pratik Gandhi) इलियाना डिक्रूज (Ileana D’Cruz) के प्यार में हैं। दोनों अपने-अपने पार्टनर को धोखा देते हैं। लेकिन, एक रात सब बदल जाता है।

आपको बता दें, ट्रेलर का अंत विद्या और प्रतीक द्वारा अपनी बालकनी में एक साथ डिनर का आनंद लेने के साथ होता है। अभिनेता का बोला गया डायलॉग ध्यान आकर्षित करता है। वह कहते हैं, “वेगन को सेक्स के बाद चिकन अलाउड है क्या?”

ट्रेलर हास्य, ड्रामा, रोमांस और निश्चित रूप से भ्रमित भावनाओं से भरा है। ‘दो और दो प्यार’ शीर्षा गुहा ठाकुरता द्वारा निर्देशित है और यह उनकी निर्देशन की पहली फिल्म है। यह फिल्म 19 अप्रैल को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है।