Do not eat these things during pregnancy: प्रेगनेंसी के दौरान इन चीजों का सेवन करना होता है खतरनाक, भूलकर भी न करें सेवन

Do not eat these things during pregnancy: प्रेगनेंसी के दौरान खान पान और सेहत का बेहद खास ध्यान रखने की जरुरत होती है। ऐसे में भूल से भी कुछ गलत खाना खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान खाने से बचना चाहिए।

ऐसी चीजों में से एक है कच्चा दूध। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को दूध को पूरी तरह से उबाल कर पीना चाहिए। भूलकर भी बिना उबाले दूध न पीएं। प्रेगनेंसी के दौरान दूध पीना बेहद जरुरी होता है। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे का बेहतर विकास होता है और जरुरी पोषण मिलते है।

इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अधपका मीट का सेवन करने से बचना चाहिए। कम पका हुआ मीट उनके पाचन को नुकसान पहुंचाता है और इस तरह से पकने के कारण इसमें कुछ रोगाणु भी पाये जाते है। जो प्रेगनेंट महिलाओं को कई प्रकार के संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है।

सर्दियों के मौसम में बाजर में हरे साग सब्जियों से पटे रहते है। कई लोगो सर्दियों में जड़ वाली सब्जियां खूब खाते है। गाजर, मूली, शलजम और चुकंदर आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। इन सब्जियों को दूषित होने का खतरा अधिक रहता है, क्योंकि कुछ हिस्सों में गंदे पानी से भी इन सब्जियों को उगाया जा सकता है। ध्यान रहे इसका सेवन करने से पहले इन सब्जियों को अच्छे से धोकर साफ करके ही सेवन करें।