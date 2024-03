डॉ. हर्षवर्धन ने राजनीति को कहा अलविदा, बोले- 'मेरा क्लीनिक कर रहा है इंतजार...'

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) के लिए 195 कैंडिडेट लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के आने के साथ पार्टी में राजनीति से दूरी बनाने का सिलसिला भी जारी है। पहले गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) और जयंत सिन्हा (Jayant Sinha) ने जहां लिस्ट आने से पहले ही खुद को सक्रिय राजनीति से अलग करने का आग्रह किया था, तो वहीं अब सूची जारी होने के बाद डॉ. हर्षवर्धन (Dr. Harsh Vardhan) ने भी सक्रिय राजनीति से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने X पर एक लंबी पोस्ट लिखकर रविवार को राजनीति से दूरी बनाने के अपने फैसले का ऐलान किया है।

After over thirty years of a glorious electoral career, during which I won all the five assembly and two parliamentary elections that I fought with exemplary margins, and held a multitude of prestigious positions in the party organisation and the governments at the state and…

