Benefits of drinking cumin and celery water: सुबह खाली पेट जीरा अजवाइन पानी पीने से शरीर में होते हैं कई गजब के फायदे

Benefits of drinking cumin and celery water:भारतीय किचन में इस्तेमाल होने वाले अधिकतर मसालों का अपना अपना अलग महत्व होता है। हर मसाला किसी न किसी तरह से शरीर को फायदा करता है। ऐसे ही किचन में मौजूद अजवाइन और जीरा (cumin and celery) है जिसका इस्तेमाल खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है।

जो सेहत के लिए भी फायदेमंद होते है। अजवाइन का सेवन करने से पेट दर्द, बदहजमी,अपच और पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द और ऐंठन में आराम पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही एंटी ऑक्सीडेंट्स से भरपूर जीरा दर्द में राहत और पाचन को बेहतर करने के अलावा वजन कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर अजवाइन और जीरे (cumin and celery) को सुबह खाली पेट सेवन कर लिया जाय तो शरीर की कई समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है।

जीरा अजवाइन (cumin and celery) का सुबह खाली पेट सेवन करने से शरीर में एक नेचुरल क्लिंजर की तरह काम करता है। ये हमारे शरीर को अंदर से डिटोक्सीफाई करता है, जिससे लिवर हेल्दी रहता हैं। एंटी-ऑक्सीडेंट्स और कई तरह के मिनरल व अन्य पोषक तत्वों से भरपूर यह ड्रिंक बालों को पोषण देता है। इसने सेवन से बाल मजबूत बनते हैं। साथ ही, यह बालों की ग्रोथ में भी मदद करता है। इसके अलावा, यह टूटे और झड़े हुए बालों के उगने में भी मदद करता है।

अपने औषधीय गुणों से भरपूर यह ड्रिंक, व्यक्ति के पाचन शक्ति को दुरूस्त करने में मदद करता है, जिससे गैस, अपच, बदहजमी और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। इसलिए नियमित तौर से सुबह खाली पेट इसका सेवन करना फायदेमंद होता है। जीरा अजवाइन (cumin and celery) का पानी पीने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह ड्रिंक किसी भी तरह के इन्फेक्शन के खिलाफ ढाल की तरह काम करता है।

सांस से संबंधी परेशानियों में भी यह ड्रिंक फायदेमंद साबित होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो सर्दी, जुकाम,खांसी और अस्थमा जैसी बीमारियों की समस्या को कम करने और इससे राहत दिलाने में मदद करता है।इन मसालों में मौजूद औषधीय गुण ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में भी मदद करते हैं।