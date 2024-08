भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजने के बयान पर द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर फोगाट की तीखी प्रतिक्रिया,कहा- सिर्फ राजनीतिक स्टंट

नई दिल्ली। पहलवान विनेश फोगाट (Wrestler Vinesh Phogat) के समर्थन में खिलाड़ियों के साथ-साथ नेता भी आने लगे हैं। इस कड़ी में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा (Former Haryana CM Bhupendra Singh Hooda) ने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) को अयोग्य ठहराने का क्या कारण था? उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में एक राज्यसभा सीट खाली है। अगर मेरे पास बहुमत होता तो मैं उन्हें राज्यसभा भेज देता।

भूपेंद्र हुड्डा कर रहे राजनीति : महावीर फोगाट

VIDEO | "Today Bhupinder Hooda said that he would have sent Vinesh to Rajya Sabha. Why he hadn't sent Gita to Rajya Sabha as there was his govt at that time. She had made many records. These are political stunts," says uncle Mahavir Phogat as Former Haryana CM and Congress leader… pic.twitter.com/HJBeiVbd4d

— Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2024