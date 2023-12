Benefits of dates with milk: दूध के साथ सिर्फ दो छुहारे उबाल कर खाने से बेहतर होता है पाचन और लिवर में सूजन से मिलती है राहत

Benefits of dates with milk: ठंड के मौसम में सेहत का खास ख्याल रखने की जरुरत होती है। जरा सी असावधानी आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकती हैं। क्योंकि सर्दियों के मौसम में सर्दी, जुकाम और अन्य दिक्कतें होना आम बात है। ऐसे में अगर आप उबले हुए दूध में दो छुहारे (dates with milk) डालकर इसका सेवन करती हैं तो शरीर में ताकत के साथ छोटी मोटी बीमारियों से भी दूर रहेंगे।

जिन लोगो को लो ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है उन लोगो के लिए छुहारा (dates) फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा अगर शरीर में सूजन की दिक्कत हो तो इसका सेवन करने से इस समस्या को दूर करने में हेल्प करता है।

छुहारा का सेवन करने से लिवर में सूजन की दिक्कत में आराम पहुंचाती है। छुहारे में एंटीमाइक्रोबियल अच्छी मात्रा में पाया जाता है। यह बैक्टीरिया जनित संक्रमण से बचाने में मदद करता है।इसके अलावा जो लोग जोड़ों में सूजन से परेशान रहते हैं ऐसे में छुहारा (dates) का सेवन करने से कम होता है और अर्थराइटिस होने से बचाता है।

इसते लिए डेली सुबह इसका सेवन करें। इसके अलावा बदलते मौसम में होने वाले फ्लू, सर्दी जुकाम में राहत देता है। साथ ही इसका सेवन करने से पाचन बेहतर होता है।