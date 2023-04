अतीक अहमद के गुर्गों पर ED ने कसा शिकंजा, एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी जारी

प्रयागराज। यूपी (UP) में योगी सरकार (Yogi Government) के बनते ही माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। इसकी तस्दीक खुद माफिया ने की है। उसने कहा कि माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, अब तो यूपी पुलिस (UP Police) उनके परिवार को रगड़ रही है। एक ओर जहां यूपी पुलिस (UP Police) की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है तो वहीं अब अवैध संपत्ति मामले में ईडी की भी एंट्री हो गई। ईडी (ED) के जॉइंट डायरेक्टर के नेतृत्व में अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के गुर्गों के एक दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी जारी है।

कसारी मसारी के कालिंदीपुरम इलाके में अतीक के करीबी रिश्तेदार खालिद जफर के घर पर ईडी (ED) की छापेमारी चल रही है। 120 फीट रोड पर खालिद जफर का 3 मंजिला आलीशान बंगला है। खालिद जफर अतीक अहमद (Atiq Ahmed) की बहन का दामाद भी है। खालिद जफर अतीक अहमद (Atiq Ahmed) की प्रॉपर्टी का काम देखता है और उसका फाइनेंसर भी बताया जा रहा है।

तीन गाड़ियों से आए ईडी (ED) के करीब 18 अधिकारी उसके घर के अंदर मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक ईडी (ED) ने परिवार के सदस्यों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी हो रही है। सुबह 7 बजे से खालिद जफर के घर पर ईडी (ED) की छापेमारी चल रही है। साथ ही कई अन्य ठिकानों पर भी ईडी (ED) की छापेमारी चल रही है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद (Atiq Ahmed) की करीब 150 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की गई है। सर्वे के बाद ईडी (ED) अतीक अहमद (Atiq Ahmed) की बेनामी और अवैध संपत्ति जब्त को करेगी।