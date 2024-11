एकनाथ शिंदे कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले जाते हैं गांव! आज शाम तक साफ होगी नए सीएम पर तस्वीर

एकनाथ शिंदे कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले जाते हैं गांव! आज शाम तक साफ होगी नए सीएम पर तस्वीर

Who is the CM of Maharashtra? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भी नए सीएम को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पायी है। जिससे महायुति में टकराव के साफ संकेत मिल रहे हैं। हालांकि, गठबंधन के सभी दलों के नेता एकजुट होने का दावा कर रहे हैं। सूत्र की मानें तो गृहमंत्री अमित शाह के साथ महायुति के नेताओं की बैठक में बात पूरी तरह बन नहीं पायी है। वहीं, बैठक के बाद कार्यकारी सीएम एकनाथ शिंदे के अपने गांव निकल जाने के बाद सस्पेंस और गहरा गया है।