Twitter के नियमों में एलन मास्क ने किए बड़े बदलाव, ट्वीट देख और पढ़ नहीं पाएंगे ये लोग

लखनऊ। ट्विटर (Twitter) की बागडोर संभालने के बाद एलन मस्क (Elon Musk) ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, जो काफी सुर्खियों व विवादों में रहे हैं। वेरीफाइड अकाउंट (Verified Account) पर शुल्क जारी करने के फैसले के बाद अब एलन ने एक और बड़ा ऐलान किया है। अभी तक पूर्ण रूप से ओपन प्लेटफार्म रही ट्विटर (Twitter) पर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जिसके बाद ट्विटर पर कैटेगरी के हिसाब से लिमिट तय कर दी गयी है और बिना लॉगिन या अकाउंट के लोग ट्वीट देख ओर पढ़ नहीं पाएंगे।

एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्वीट करके कहा, ‘पेड यानि ब्लू टिक यूजर्स (Blue Tick Users) एक दिन में 6000 पोस्ट पढ़ पाएंगे। इसी तरह अनवेरीफाइड अकाउंट (Unverified account) 600 और नए अनवेरीफाइड यूजर्स जिन्हें 30 दिन से कम हुए हैं, वे केवल 300 पोस्ट ही पढ़ पाएंगे।’ अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा ,’अब ब्लू टिक यूजर्स एक दिन में 10,000 पोस्ट, अनवेरीफाइड अकाउंट 1,000 और नए अनवेरीफाइड यूजर्स 500 पोस्ट एक दिन में पढ़ पाएंगे। ये कंपनी का लेटेस्ट अपडेट है जो लागू हो गया है। यदि कोई यूजर तय लिमिट को पार कर देता है तो फिर वह ट्विटर से जुड़ा कोई भी कंटेंट नहीं देख पाएगा।’

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023