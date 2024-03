Elon Musk ने केस वापस लेने के लिए Sam Altman के सामने रखी शर्त, OpenAI का नाम बदल लेंगे तो...

Elon Musk vs Sam Altman : दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने हाल ही OpenAI और कंपनी के सीईओ सैम अल्टमैन (Sam Altman) पर एग्रीमेंट की शर्त तोड़ने को लेकर केस किया है। अब इस केस को वापस लेने के लिए एलन मस्क ने सैम अल्टमैन के सामने एक शर्त रखी है। मस्क का कहना है कि अगर अल्टमैन OpenAI का नाम बदलकर ClosedAI रख लेते हैं तो वे अपना केस वापस ले लेंगे।

दरअसल, एलन मस्क का आरोप है कि सैम अल्टमैन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस स्टार्टअप (AI Startup) से लाभ कमा रहे हैं तो इसके फाउंडिंग मिशन का उल्लंघन है। इसे इंसानों की भलाई के लिए 2015 में स्थापित किया गया था। उनका यह भी कहना है कि माइक्रो सॉफ्ट (Microsoft) से समर्थित कंपनी का फोकस सिर्फ मुनाफा माने पर है, जिससे यह एग्रीमेंट टूट गया है। बता दें कि जब ओपनएआई (OpenAI) की स्थापना हुई थी उस समय एलन मस्क भी कंपनी के बोर्ड में शामिल थे। हालांकि, साल 2018 में मस्क ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था।

To ClosedAI and I will drop the lawsuit

— Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2024