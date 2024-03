इमरान हाशमी अपने पुराने अवतार में लौटे, इस एक्ट्रेस संग लिपलॉक वीडियो हुआ वायरल

मुंबई। बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) अपनी अपकमिंग वेब सीरीज ‘शोटाइम’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में मेकर्स ने इस वेब सीरीज का ट्रेलर भी लॉन्च किया था। इस वेब सीरीज से इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) अपने पुराने किसिंग अवतार में नजर आने वाले हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी को-एक्टर मौनी रॉय (Mouni Roy) के साथ लिपलॉक करते नजर आ रहे हैं। ये उनकी सीरीज ‘शोटाइम’ का एक सीन है।

इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) का ये वीडियो उनके एक फैन पेज पर शेयर किया गया है, इसके कैप्शन में लिखा गया है कि इमरान हाशमी ‘शोटाइम’ के साथ अपने किसिंग अवतार में वापस लौट रहे हैं। जो 8 मार्च को डिज्नी+हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने जा रही है। इमरान हाशमी एक समय पर अपने किसिंग सीन को लेकर खूब सुर्खियों में रहते थे। ‘मर्डर’, ‘आशिक बनाया आपने’, ‘अक्सर’ और ‘जन्नत’ जैसी फिल्मों में उनके ऐसे कई सीन हैं।

Emraan Hashmi is back with the kiss 😍❤️‍🔥 #Showtime streaming this friday, 8th march only on Disney+ Hotstar 🎬@emraanhashmi #EmraanHashmi #RajeevKhandelwal #ShriyaSaran #MouniRoy #MahimaMakwana #Dharmatic #KaranJohar #MihirDesai #SonyMusicIndia #bollywood pic.twitter.com/X59fGDhOVA

— Emraan (@page_emraan) March 4, 2024