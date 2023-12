पाक‍िस्‍तान की मस्जिदों में आतंकवादियों की एंट्री बैन, न‍िकाह पार्टी में भी नहीं जा सकेंगे, जानें क्या है वजह

Entry of terrorists banned in mosques of Pakistan: आतंकवादियों के गढ़ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। अब पाकिस्तान की मस्जिदों में आतंकवादी नहीं पढ़ सकेंगे और उन्हें घर पर ही सलातुल-फज्र करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा वह निकाह पार्टियों में भी शिरकत नहीं कर पाएंगे। हालांकि, अपने आकाओं के इस फरमान से आतंकवादियों में निराशा है।