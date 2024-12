Fateh Trailer Out : सोनू सूद फतेह हासिल करने के लिए तैयार, बोले- किरदार ईमानदार रखना, तो जनाजा शानदार निकलेगा...

नई दिल्ली। फिल्मों में विलेन का रोल निभाकर लोगों के दिलों में हीरो की छवि बनाने वाले काफी कम कलाकार हैं। इन लिस्ट में सोनू सूद (Sonu Sood) का नाम भी शामिल है। कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के दौरान उन्होंने लोगों की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस दौरान उनकी पहचान लोगों के मसीहा के तौर पर कायम हुई। साल 2025 उनके फैंस के लिए थोड़ा स्पेशल होने वाला है। अभिनेता बड़े पर्दे पर अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म फतेह (Most awaited movie Fateh) के जरिए लोगों का दिल जीतने की तैयारी कर रहे हैं।

बतौर डायरेक्टर सोनू सूद कर रहे हैं डेब्यू

फतेह फिल्म (Fateh Movie) के कारण सोनू सूद (Sonu Sood) का नाम लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। एक्शन और सस्पेंस से भरपूर मूवी में उनके साथ जैकलीन फर्नाडिंस भी दमदार किरदार में नजर आएंगी। ट्रेलर देखने के बाद फिल्म की स्टोरी का अंदाजा भी काफी हद तक लग गया है। खास बात यह है कि फतेह का निर्देशन भी खुद अभिनेता ने ही किया है। बतौर डायरेक्टर यह उनकी पहली फिल्म है।

एक्शन करते नजर आए सोनू सूद

सोनू सूद की फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर आउट (Fateh Trailer Out) हो चुका है। इसमें सोनू को एक्शन करते हुए देखा जा सकता है।यह मूवी साइबर क्राइम और सुरक्षा के मुद्दे पर आधारित है। सोनू का एक डायलॉग ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसमें वह एक दिन में साइबर ठगी करने वालों को उनकी दुकान बंद करने की हिदायत देते नजर आते हैं। सोनू और जैकलीन की लव स्टोरी भी देखने को मिलेगी। साइबर क्राइम की वारदात को कम करने में जैकलीन भी अभिनेता की मदद करती नजर आ रही हैं।

