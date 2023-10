वित्त विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयारी शुरू, सीएम योगी ने दिये ये निर्देश

यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) ने नवरात्र के साथ वित्त विभाग ने वर्ष 2024-25 (Finance Department For the Year 2024-25) के लिए बजट की तैयारी शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार (Additional Chief Secretary Finance Deepak Kumar) ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को वित्तमंत्री के बजट भाषण (Budget Speech) के लिए बजट सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए हैं।