Fire in Taj Express : दिल्ली में धूं-धूंकर जला ट्रेन का कोच, देख वायरल वीडियो

नई दिल्ली। दिल्ली में चलती ट्रेन में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई है। सूचना के मुताबिक आग ताज एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12280 की तीन बोगियों में भीषण आग लगी है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी यात्री को नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है।

#BreakingNews Fire broke out in four coaches of Taj Express in Delhi. No casualty reported till now. A total of 6 fire tenders were rushed to the site. There is no injury or harm to any person, said DCP Railway#Fire #TajExpress #Delhi #TrainFire #India Fire in Taj Express pic.twitter.com/D3FnxleCko

— santosh singh (@SantoshGaharwar) June 3, 2024