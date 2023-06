I Love You teaser released: रकुल प्रीत सिंह की ‘आई लव यू’ का टीजर रिलीज, पावेल एक जुनून प्रेमी की भूमिका निभाते आएंगी नजर

First look of I Love You released: अभिनेता रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) और पावेल गुलाटी ‘आई लव यू’ नामक एक नई परियोजना के साथ आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ‘आई लव यू’ एड्रेनालाईन-पंपिंग सिनेमाई अनुभव के साथ एक मनोरंजक कहानी होने का वादा करता है।

जियो स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत, ज्योति देशपांडे, सुनीर खेतरपाल, गौरव बोस द्वारा निर्मित एथेना प्रोडक्शन और निखिल महाजन द्वारा निर्देशित, ‘आई लव यू’ जियो सिनेमा पर रिलीज होगी। निर्माताओं ने हाल ही में रोमांटिक थ्रिलर के पहले लुक का अनावरण किया।

टीज़र में, पावेल एक जुनूनी प्रेमी की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो रकुल के चरित्र से प्यार करने पर पीछा करने सहित चरम सीमा तक जाता है। ‘आई लव यू’ के अलावा रकुल हाल ही में हॉरर-कॉमेडी ‘बू’ में नजर आई थीं।

फिल्म का निर्देशन एएल विजय ने किया है। यह सिंह के किरदार कियारा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका अपने दोस्तों के साथ हैलोवीन का जश्न डरावना हो जाता है, जब भयानक घटनाएं होने लगती हैं, क्योंकि वे अलौकिक घटनाओं पर एक किताब पढ़ते हैं।