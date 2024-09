iPhone 16 सीरीज की फर्स्ट सेल डेट आयी सामने; यूजर्स इतना बजट रख लें तैयार

iPhone 16 First Sale Date: एपल 9 सितंबर को अपना लॉन्च इवेंट It's Glowtime को आयोजित करने वाला है। इस इवेंट में बहुप्रतीक्षित iPhone 16 लाइनअप से पर्दा उठने की पूरी उम्मीद है। आगामी सीरीज के तहत कंपनी चार नए स्मार्टफोन- iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, और iPhone 16 Pro Max पेश कर सकती है। जिनके बारे कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स को लेकर समय-समय पर रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं। इसी कड़ी में आगामी सीरीज के फर्स्ट सेल की डेट का भी खुलासा हो गया है।