Flight New Poster out: अनिल कपूर पोस्टर में ग्रुप कैप्टन राकेश जय सिंह की तरह आए नजर

Flight New Poster out: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और अनिल कपूर (Anil Kapoor) अभिनीत एक्शन फिल्म फाइटर 2024 की सबसे प्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फिल्म हाल ही में शूटिंग अपडेट के साथ-साथ नए पोस्टर लॉन्च (New Poster launch) के कारण काफी चर्चा पैदा कर रही है।

आपको बता दें, आज निर्माताओं ने कपूर के चरित्र का पोस्टर जारी किया। आज, 6 दिसंबर को, अनिल कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर फाइट का एक दिलचस्प चरित्र पोस्टर शेयर किया, जिसमें वह एक वायु सेना अधिकारी की पोशाक में नजर आ रहे हैं। कपूर ने ग्रुप कैप्टन राकेश जय सिंह उर्फ रॉकी की भूमिका निभाई है।



कैप्शन में लिखा है, “ग्रुप कैप्टन राकेश जय सिंह कॉल साइन: रॉकी पद: कमांडिंग ऑफिसर यूनिट: एयर ड्रैगन्स फाइटर फॉरएवर’ कई उपयोगकर्ताओं ने टिप्पणी अनुभाग में पोस्टर से कपूर के आकर्षक लुक की प्रशंसा की। एक यूजर ने लिखा, ‘बैंगर!’ वहीं एक अन्य ने लिखा, ‘ऐ ऐ कैप्टन’। एक व्यक्ति ने भविष्यवाणी की कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 5000 करोड़ की कमाई करेगी और लिखा: “फिर से 5000 करोड़ (लाल दिल इमोजी)”