लखनऊ यूनिवर्सिटी की पूर्व कुलपति प्रो. रूपरेखा वर्मा 1857 की क्रांति के क्यूं बांट रही हैं पर्चे ? देखें Viral Video

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ के चिनहट इलाके बीते मंगलवार को दोपहर के वक्त एक बुजुर्ग महिला सड़क पर आने-जाने वालों को रोककर पीले रंग का एक पर्चा बांट रही थी। 79 वर्ष की उम्र में इस महिला में गजब का जोश और जज्बा दिखा। बता दें कि न तो यह महिला आम थी और न ही वो पर्चे। यह महिला थी लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. रूपरेखा वर्मा (Former Vice Chancellor of Lucknow University Prof. Ruprekha Verma) । इनके हाथ में जो पर्चे थे वो 1857 की क्रांति (Revolution of 1857) से जुड़े हुए थे। जगह भी वही थी जिसका संबंध 1857 के पहले के स्वतंत्रता संग्राम से था। राजधानी लखनऊ का चिनहट इलाका।

इस पर्चे के ऊपर एक लाइन लिखी थी, जिससे यह साफ था कि आखिर इन पर्चों के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है? यह लाइन थी ‘नफरत की लाठी तोड़ो, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों’। राह चलते लोगों ने इन महिला का वीडियो बनाया जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

यूजर्स का ये रहा कमेंट

इस उम्र में प्रो. रूप रेखा वर्मा (Prof. Ruprekha Verma) के जोश, जज्बे और उत्साह को जिसने भी देखा वह उनका मुरीद हो गया। ट्विटर पर एक व्यक्ति ने इस वीडियो को शेयर किया तो नवीन दत्त नाम के यूजर ने लिखा की ‘आंखें नम हो गई आप लोगों के जज्बात देखकर। उन्होंने आगे लिखा कि एक बार प्रोफ़ेसर वर्मा के चरण छूने की इच्छा हो रही है। मुझे शक है वह हाड़-मांस कि नहीं लेकिन खाली इस्पात की बनी हैं।’

कुछ लोगों ने बड़े फख्र से लिखा कि ‘मैं उनका स्टूडेंट रहा हूं। फेसबुक पर एक यूजर ने लिखा कि आप जैसे लोगों की वजह से ही दुनिया कायम है। तो एक अन्य यूजर ने प्रोफेसर वर्मा को सच्चा देशभक्त लिखा।

Former Vice Chancellor of Lucknow University Prof. Ruprekha Verma Why is distributing pamphlets for the revolution of 1857? Watch Video Viral pic.twitter.com/7b4aCBN0oP

— santosh singh (@SantoshGaharwar) July 7, 2022